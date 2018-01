Bacardi neemt tequilamerk Patrón over

Drankenproducent Bacardi neemt voor 5,1 miljard dollar het tequilamerk Patrón Spirits International over. Patrón is maker van luxe tequila, waarvan de verkoop de laatste jaren zeer sterk is gegroeid.

Bacardi is ’s werelds grootste niet-beursgenoteerde drankenconcern. In eerste instantie nam Bacardi in 2008 een minderheidsbelang in Patrón Spirits. Naast de bekende rum levert Bacardi ook wodka, gin en mixdrankjes en heeft het zijn eigen tequilamerk Cazadores. Door de samenvoeging van Bacardi en Patrón Spirits ontstaat een marktleider in het super premium segment in de Verenigde Staten, ’s werelds grootste tequilamarkt.

Vorig jaar werd nog bekend dat het Britse drankenconcern Diageo voor 1 miljard dollar het tequilamerk Casamigos overneemt, waarvan de bekende Amerikaanse acteur George Clooney een van de oprichters is. Dat was de grootste overname sinds 2014 voor Diageo, bekend van onder meer Smirnoff-wodka en Johnnie Walker-whisky.