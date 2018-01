Einde TAN-code ING in zicht

ING heeft aanpassingen gedaan aan zijn app voor mobiel bankieren. Daardoor is het voor klanten niet meer nodig om een betaalopdracht met een TAN-code per sms of van een papieren lijst te bevestigen. Na ruim dertig jaar is daarmee het einde van de TAN-code nabij.

De komende maanden worden alle particuliere klanten gefaseerd overgezet naar het vernieuwde Mijn ING. Klanten die de app niet kunnen gebruiken, bevestigen hun opdrachten voorlopig nog met een TAN-code. Eind 2018 komt ING voor deze klanten met een alternatief.

ING heeft naar eigen zeggen 3,2 miljoen klanten die gebruik maken van de app. Dit aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Overigens was het sinds begin 2017 al mogelijk om opdrachten mobiel te bevestigen. Ruim 1,1 miljoen klanten maken daar al gebruik van.