EU legt Qualcomm miljard euro boete op

De Europese Commissie legt de Amerikaanse chipfabrikant Qualcomm een boete van 997 miljoen euro op vanwege een deal met Apple. Door tegen betaling exclusief chips voor modems in iPhones en iPads aan Apple te leveren, heeft Qualcomm zijn dominante marktpositie misbruikt, aldus de toezichthouder in Brussel.

Qualcomm zorgde ervoor dat rivalen ruim vijf jaar lang bepaalde chips niet aan Apple konden leveren, aldus EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging). Het bedrijf betaalde sinds 2011 miljarden aan Apple, een van zijn belangrijkste klanten, om te zorgen dat andere bedrijven niet zulke chips aan Apple konden leveren voor gebruik in iPhones en iPads.

,,Door het gedrag van Qualcomm werden consumenten en andere bedrijven keuzemogelijkheden en innovatie ontnomen. Dit is illegaal onder de Europese mededingingsregels”, lichtte Vestager toe. De hoogte van de boete komt neer op bijna 5 procent van de omzet in 2017. Qualcomm liet in een reactie weten het oneens te zijn met de beslissing en in beroep te gaan.

Qualcomm is wereldwijd veruit de grootste producent van de chips die nodig zijn om smartphones en tablets met 4G-netwerken te verbinden. Intel, de grootste concurrent, heeft geprobeerd de dominantie van Qualcomm op dit vlak te doorbreken. Pas in september 2016 begon Apple ook chips van Intel te gebruiken.

Qualcomm heeft het overigens niet alleen in de EU aan de stok met toezichthouders. Eerder werden in China, Zuid-Korea en Taiwan al boetes van omgerekend 650 miljoen tot 880 miljoen opgelegd. In Canada kreeg techbedrijf Blackberry bovendien een schadevergoeding van zo’n 713 miljoen dollar toegewezen in een patentgeschil met Qualcomm.

Brussel gaf vorige week nog groen licht voor de overname door Qualcomm van de Nederlandse branchegenoot NXP Semiconductors. Aan de overname ter waarde van ongeveer 47 miljard dollar werden wel voorwaarden verbonden. Zelf is Qualcomm in het vizier van chipmaker Broadcom, dat een vijandig bod van zo’n 105 miljard dollar heeft uitgebracht.

De deal die Qualcomm en NXP al ruim een jaar terug bereikten, stond al onder druk door kritische aandeelhouders, die het bod te laag vonden. Over het bod van Broadcom was nog geen akkoord. Mogelijk verwerkt dat bedrijf de boete van de EU in een aangepast bod.