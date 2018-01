Flinke groei in zonnepanelen Nederland

Het afgelopen jaar zijn drie miljoen zonnepanelen geplaatst in Nederland. Dat is een toename van bijna 60 procent ten opzichte van 2016, blijkt uit het Nationaal Solar Trendrapport 2018.

De groei is volgens onderzoeksbureau Good! te danken aan prijsdalingen en meer bewustwording bij consumenten en bedrijven. Bij bedrijven droeg ook een subsidieregeling bij aan de groei.

In totaal zijn in Nederland nu ruim 12 miljoen zonnepanelen geplaatst die goed zijn voor een piekvermogen van 3000 megawatt. Dat is goed voor 2,2 procent van de totale elektriciteitsproductie in Nederland.