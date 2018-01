Hogere opening beurzen New York

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst geopend. Beleggers op Wall Street kregen een reeks bedrijfsresultaten te verwerken. Op macro-economisch gebied zijn er cijfers over onder meer de huizenmarkt en industrie in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent hoger op 26.310 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 0,2 procent tot 2845 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent tot 7475 punten.

Industrieconglomeraat General Electric (GE) had een teleurstellend vierde kwartaal met een fors verlies, mede door een al eerder aangekondigde miljardenafschrijving op de verzekeringsactiviteiten. Ook was de omzet lager. De energiedivisie blijft het zorgenkindje van GE, dat wel aan de winstverwachtingen voor dit jaar vasthield. De beurskoers van GE steeg daarop 2,4 procent, na een scherpe daling in de afgelopen tijd.

United Technologies meldde een stijgende kwartaalomzet. Het industrieconcern, producent van onder meer vliegtuigmotoren en liften, verwacht verder dat de overname van vliegtuigonderdelenproducent Rockwell Collins de winst dit jaar vooruit zal helpen. Het aandeel ging 0,3 procent omhoog.

Qualcomm (min 1 procent) kreeg een boete van bijna 1 miljard euro opgelegd door de Europese Commissie. De chipmaker had Apple geld betaald zodat dat techbedrijf alleen chips van Qualcomm zou gebruiken in zijn iPhones en iPads. Qualcomm kondigde al aan tegen de boete in beroep te gaan.