Hoofdeconoom Wereldbank treedt af

De Amerikaanse hoofdeconoom Paul Romer van de Wereldbank treedt af, slechts vijftien maanden na zijn komst naar de organisatie. Dat blijkt uit interne documenten die zijn ingezien door zakenkrant Financial Times.

Romer kwam in oktober 2016 in dienst bij de Wereldbank, maar hij kwam al gauw in aanvaring met veel collega-economen, onder meer over de wijze waarop rapporten worden opgesteld. Ook zou zijn houding onaangenaam zijn geweest jegens werknemers. In een verklaring aan het personeel stelde Wereldbank-voorzitter Jim Yong Kim dat Romer onmiddellijk vertrekt en dat Romer spijt heeft van de manier waarop hij de Wereldbank verlaat.

Romer keert nu terug als hoogleraar aan de universiteit van New York. Hij heeft een grote naam op het gebied van ontwikkelingseconomie en werd vooral beroemd door zijn theorie dat investeringen in onderwijs, innovatie en technologie kunnen fungeren als motor van economische groei.