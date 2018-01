Japanse beurs doet stap terug

De aandelenbeurs in Japan heeft woensdag een stapje teruggedaan na het bereiken van het hoogste niveau in 26 jaar een dag eerder. Een lager dan verwachte groei van de Japanse export in december en een duurdere yen drukten enigszins op het sentiment. De andere beurzen in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien.

De Nikkei in Tokio ging 0,8 procent lager de handel uit op 23.940,78 punten. Japanse exportbedrijven als robotmaker Fanuc en de fabrikant van elektronische componenten Murata Manufacturing verloren 3,7 en 1,6 procent.

Ook de financiƫle bedrijven werden van de hand gedaan. Mitsubishi UFJ Financial Group en Sumitomo Mitsui Financial Group zakten circa 2 procent. Vastgoedbedrijven, die afhankelijk zijn van de binnenlandse vraag, waren in trek. Mitsui Fudosan klom 1,8 procent en Mitsubishi Estate steeg 1,2 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong, die al zes dagen op rij is gestegen, noteerde tussentijds een fractie hoger en de beurs in Shanghai klom 0,3 procent. De All Ordinaries in Sydney steeg 0,3 procent en de Kospi in Seoul noteerde nagenoeg vlak.