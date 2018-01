Senaat akkoord met Powell als Fed-voorzitter

Een ruime meerderheid van de Senaat is akkoord gegaan met de benoeming van Jerome Powell als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS. Powell volgt Fed-baas Janet Yellen op, wier in februari aflopende termijn niet wordt verlengd. Van de senatoren stemden 85 voor en waren er twaalf tegen.

President Trump had Powell in november benoemd als opvolger van Yellen. De 64-jarige bestuurder was ook de keuze van minister van Financiƫn Steven Mnuchin. De als pragmatisch bekendstaande Powell werd in 2012 door Trumps voorganger Barack Obama al aangesteld als bestuurder bij de Fed.