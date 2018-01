Swissport wordt naar beurs gebracht

De internationale bagage- en passagiersafhandelaar Swissport wordt naar de beurs in Zürich gebracht door de Chinese eigenaar HNA Group. De beursgang moet dit jaar plaatsvinden.

HNA gaf verder geen details over de beursgang. Naar verluidt streven de Chinezen een waardering na van minstens 2,7 miljard Zwitserse frank (2,3 miljard euro), gelijk aan de prijs die werd betaald bij de overname van Swissport in 2015. Met de opbrengst van de beursgang zou HNA zijn financiële moeilijkheden willen verlichten.

Swissport is ook actief op Schiphol. Het bedrijf bemant de incheckbalies en handelt de bagage af voor onder meer TUI, Corendon, Singapore Airlines en Turkish Airlines. Vorig jaar had Swissport op Schiphol nog enigheid met het personeel vanwege klachten over hoge werkdruk en onderbezetting.