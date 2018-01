Toys ‘R’ Us sluit 180 winkels VS

De geplaagde speelgoedverkoper Toys ‘R’ Us sluit in de VS circa 180 winkels. De sluiting is onderdeel van het reddingsplan om onder een faillissement uit te komen. De Amerikaanse speelgoedketen raakte in de problemen door hoge schulden en afnemende verkopen.

De sluiting van 20 procent van het Amerikaanse winkelbestand, een stap die nog goedkeuring van de rechter vereist, komt vier maanden na de aanvraag van faillissementsbescherming door de keten. De bedoeling is dat de eerste winkels volgende maand hun deuren zullen sluiten.

Eerder was al bekend dat Toys ‘R’ Us aan een doorstart werkte. In de nieuwe formule van de keten zullen minder artikelen worden aangeboden in de winkels. Toys ‘R’ Us heeft wereldwijd 1600 winkels die werk bieden aan 60.000 werknemers. In Nederland heeft het bedrijf veertien winkels.