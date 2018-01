Alliander zet laadpalendochter in de verkoop

Alliander zet laadpalendochter Allego in de etalage. Volgens het netwerkbedrijf kan Allego met een andere eigenaar beter klaargestoomd worden voor de toekomst.

Allego werd in 2013 opgezet om allerlei laadoplossingen op maat te maken voor gemeenten, bedrijven en vervoersmaatschappijen. De onderneming is actief in steeds meerdere Europese landen. Daardoor nemen ook de investeringsrisico’s voor het moederbedrijf toe.

Alliander-topvrouw Ingrid Thijssen vindt dat het risicoprofiel van de volgende fase minder bij een bedrijf als Alliander past. ,,De ontwikkelingen op de markt van elektrisch rijden zijn stormachtig. Over twaalf jaar moet iedere nieuwe auto in Nederland emissieloos zijn. Daar is een passende infrastructuur met onder andere honderdduizenden nieuwe laadpalen voor nodig.”