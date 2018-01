Euro stijgt in waarde na uitspraken Draghi

De Europese Centrale Bank (ECB) is er nog steeds van overtuigd dat de inflatie in de eurozone door het economisch herstel op termijn naar het juiste niveau gaat bewegen. Dat heeft ECB-president Mario Draghi gezegd. Na zijn woorden kwam de waarde van de euro kortstondig boven de 1,25 dollar. Dat was sinds december 2014 niet meer voorgekomen.

De centralebankpresident benadrukte tegelijk dat de stimuleringsmaatregelen van de ECB voorlopig nodig blijven. Ook noemde hij het beweeglijke koersverloop van de euro van de laatste tijd ,,een bron van onzekerheid”, omdat het nog niet duidelijk is wat de gevolgen hiervan precies zijn voor de ontwikkeling van het prijspeil in Europa.

Kenners hadden hier echter op krachtigere kanttekeningen van Draghi gerekend, omdat de euro de laatste tijd al behoorlijk omhoog was gegaan. Dat kwam volgens de centrale bankier door de goede economische omstandigheden en uitspraken over de dollar ,,van iemand anders”.

Draghi leek daarmee te verwijzen naar de Amerikaanse president Donald Trump, maar noemde diens naam niet. Hij haalde wel hard uit naar de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin, die onlangs de waarde van de dollar omlaag praatte om daarmee het Amerikaanse bedrijfsleven te helpen.

Na uitlatingen van Draghi over de rente zakte de euro overigens weer wat in waarde ten opzichte van de dollar. Draghi onderstreepte dat een renteverhoging er dit jaar waarschijnlijk nog niet inzit. Voorlopig houdt de ECB de rentetarieven in de eurozone onveranderd op hun historisch lage niveaus. De herfinancieringsrente blijft daardoor 0 procent, wat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de centrale bank. De depositorente blijft min 0,4 procent, waardoor banken geld toeleggen op de middelen die ze bij de ECB stallen.

De ECB pompt via zijn inkoopprogramma nu nog altijd 30 miljard euro per maand in de economie van de eurozone. Vorig jaar ging het maandelijks om 60 miljard euro, maar in oktober werd besloten om het steunbeleid met ingang van 2018 flink terug te schroeven. Het opkoopprogramma duurt in ieder geval nog tot eind september, over de periode daarna moet nog een besluit worden genomen.