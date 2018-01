IMF-directeur bezorgd over valutaoorlog

Directeur Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maakt zich zorgen over een mogelijke valutaoorlog. Dat liet ze weten op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos.

Lagarde reageerde op opmerkingen van de Amerikaanse minister van Financiƫn Steve Mnuchin. Hij zei dat de zwakke Amerikaanse dollar goed is voor de economie van zijn land omdat de handel bevorderd wordt. Mnuchin gaf aan zich geen zorgen te maken over de huidige zwakte van de dollar. De Amerikaanse munt staat op het laagste niveau tegenover de euro in drie jaar.

De IMF-directeur stelde dat de koers van de dollar door de markten wordt bepaald en dat de Amerikaanse belastingverlagingen zouden moeten leiden tot een versterking van de munt.

Een goedkope munt is gunstig voor exporteurs omdat hun producten goedkoper worden in het buitenland. Wel wordt de import van buitenlandse goederen duurder.