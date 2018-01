Intel ziet investeringsruimte toenemen

Intel grijpt de recente belastingverlaging in de Verenigde Staten aan om zijn winstuitkering aan aandeelhouders op te krikken, maar ziet ook extra ruimte voor investeringen. Dat heeft de Amerikaanse chipproducent laten weten bij de presentaties van de jaarcijfers over 2017.

,,Intel kent een rijke historie van investeringen in onderzoek, ontwikkeling en productie in de Verenigde Staten”, zegt financieel directeur Bob Swan. ,,De belastinghervorming is een verdere aanmoediging om deze investeringen voort te zetten.” ’s Werelds grootste chipproducent heeft door de maatregelen wel een eenmalige last van 5,4 miljard dollar (4,3 miljard euro) in de boeken moeten opnemen.

Die ‘tegenvaller’ zorgde ervoor dat Intel afgelopen jaar de nettowinst met 7 procent zag dalen naar 9,6 miljard dollar. In het vierde kwartaal werd zelfs een verlies geleden. De omzet daarentegen nam met een kleine 6 procent toe en bereikte een recordniveau van 62,8 miljard dollar.