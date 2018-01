‘J&J ziet af van consumententak Pfizer’

Medisch bedrijf Johnson & Johnson (J&J) is afgehaakt in de strijd om de consumentengezondheidstak van farmaceut Pfizer. Dat hebben bronnen bij banken die het verkoopproces begeleiden aan persbureau Reuters laten weten. Alleen GlaxoSmithKline (GSK) en Reckitt Benckiser zijn nu nog in de race.

article

1022864

NEW YORK (ANP) - Medisch bedrijf Johnson & Johnson (J&J) is afgehaakt in de strijd om de consumentengezondheidstak van farmaceut Pfizer. Dat hebben bronnen bij banken die het verkoopproces begeleiden aan persbureau Reuters laten weten. Alleen GlaxoSmithKline (GSK) en Reckitt Benckiser zijn nu nog in de race.

https://nieuws.nl/economie/20180125/jj-ziet-af-van-consumententak-pfizer/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/01/25171755/jj-ziet-af-van-consumententak-pfizer.jpg

Zakelijk