Meer omzet FloraHolland door hogere prijzen

Op de veilingen van FloraHolland is afgelopen jaar iets meer omgezet dan in 2016. Dat was volledig te danken aan de hogere prijzen die voor bloemen en planten werden betaald. De aanvoer nam juist iets af, meldt het bedrijf op basis van voorlopige cijfers.

Op ’s werelds grootste internationale handelsplatform voor bloemen en planten werd afgelopen jaar voor in totaal 4,7 miljard euro aan producten verkocht. Dat is 1,2 procent meer dan in 2016. De prijzen lagen vergeleken met het voorgaande jaar 3,9 procent hoger. Dat compenseerde ruimschoots de volumedaling van 1,8 procent.

Het leeuwendeel van de omzet, 2,7 miljard euro, kwam voor rekening van snijbloemen. Dat komt neer op een groei van 0,4 procent. De verkoop van kamerplanten nam met 1,1 procent toe naar 1,6 miljard euro. De kleinste productcategorie, tuinplanten, maakte afgelopen jaar de sterkste groei door. Die omzet steeg met 7,1 procent naar 395 miljoen euro.