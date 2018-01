RBS kiest voor goedkopere huisvesting Londen

Royal Bank of Scotland (RBS) blijft op de kleintjes letten. De bank ruilt zijn huidige kantoorpand in het centrum van Londen, waar ook topmanagers van de bank gehuisvest zijn, in voor een kleiner en goedkoper gebouw even verderop.

De verhuizing moet eind 2019 plaatsvinden. Het huidige pand 280 Bishopsgate wordt verkocht. De verhuizing naar het verderop gelegen 250 Bishopsgate past bij het beleid van de bank om een kostenbesparende manier van werken na te blijven streven.

RBS heeft de afgelopen jaren een grote krimp gerealiseerd bij de kantoorruimte die het gebruikte, ingegeven door de financiƫle crisis. De bank moest tijdens de crisis worden gered door de Britse overheid.

Door de nieuwe strategie, die meer op het binnenland is gericht en meer op flexwerken, heeft de bank ook minder kantoorruimte nodig. Eerder verkocht de bank al andere kantoorpanden in de stad.