Recordjaar voor luxebedrijf LVMH

De Franse producent van luxegoederen LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) heeft afgelopen jaar een nieuw omzetrecord in de boeken gezet. Vrijwel alle productcategorieën lieten een dubbelcijferige groei zien. Alleen de verkoop van wijn, champagne en sterkedrank steeg wat minder hard als gevolg van een beperkt aanbod.

De omzet over heel 2017 bedroeg 42,6 miljard euro, 13 procent meer dan een jaar eerder. De groei kwam voor een belangrijk deel voor rekening van de divisie die kleding en lederen artikelen zoals tassen verkoopt. Daar gingen de verkopen met ruim een vijfde omhoog naar 15,5 miljard euro, mede dankzij enkele overnames.

De nettowinst lag met 5,1 miljard euro bijna een derde hoger dan in 2016. Volgens topman Bernard Arnauld zijn de sterke resultaten mede te danken aan de bloeiende economie in belangrijke markten als de Verenigde Staten, Europa en China. Het bedrijf zegt ,,voorzichtig optimistisch” te zijn over de ontwikkelingen in 2018, maar spreekt geen concrete verwachtingen uit.