Sligro in trek op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag vrijwel vlak begonnen. Ook de andere Europese beurzen lieten weinig beweging zien na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers wachten vooral op de toelichting die president Mario Draghi later op de dag zal geven op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Het aandeel Sligro was op Beursplein 5 in trek, na een handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel een fractie hoger op 566,17 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 850,63 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,2 procent, Frankfurt zakte 0,3 procent.

In de MidKap ging Sligro aan kop met een plus van 2 procent. Het groothandelsbedrijf zag de winst en omzet in 2017 stijgen en wil het dividend verhogen. Het bedrijf zette ook zijn supermarktketen Emté in de etalage. Op de lokale markt zakte HAL 1,4 procent. De investeerder heeft de waarde van zijn bezittingen in 2017 zien dalen en wil een lager dividend uitkeren.