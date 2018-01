Sligro zet supermarkten Emté toch in etalage

Sligro zet zijn supermarktketen Emté nu toch in de verkoop. Eerder wilde het groothandels- en supermarktconcern nog niet aan een verkoop van zijn kwakkelende tak Food Retail, maar werd liever gezocht naar een samenwerkingspartner. Een samenwerking blijft een optie, maar tegelijk is nu ook gestart met een verkoopproces.

De onderneming uit Veghel verwacht in de loop van dit jaar tot een transactie te komen voor Emté. De mogelijkheid van een verkoop is de uitkomst van strategische overwegingen in de tweede helft van het afgelopen jaar. In die tijd liep het marktaandeel van Emté verder terug tot 2,5 procent.

Emté is met 131 vestigingen relatief klein en kan daardoor moeilijk een vuist maken in de moordende concurrentie onder supermarktketens. Sligro hield echter lang vast aan het behouden van de keten, omdat de combinatie met de groothandelsactiviteiten kostenvoordelen en specifieke kennis over de markt oplevert.

Sligro heeft veel geld gestoken in het moderniseren van Emté, maar de omzet bleef het afgelopen jaar nagenoeg gelijk. De supermarktbranche als geheel stond niet stil en Emté raakte verder achterop. Daardoor ziet Sligro nu geen graten meer in een verkoop van het bedrijfsonderdeel.

In het afgelopen jaar steeg de omzet van heel Sligro met 5,6 procent tot bijna 3 miljard euro. Onder de streep bleef daar 81 miljoen euro van over, een stijging van 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. De groei kwam vooral op het conto van de groothandelsactiviteiten, waarvan het marktaandeel in Nederland groeide tot 24,4 procent en in België tot 3,4 procent.

Voor dit jaar verwacht Sligro te kunnen profiteren van de gunstige marktontwikkelingen. Het bedrijf liet verder weten het dividend met 0,10 euro te verhogen tot 1,40 euro per aandeel.