Wall Street hoger uit de startblokken

De aandelenmarkten op Wall Street zijn donderdag met winst aan de handel begonnen. Beleggers kauwden op een stroom aan resultaten van toonaangevende bedrijven, waaronder enkele industriële grootmachten. Daarnaast bleef de koers van de dollar de aandacht trekken. Die ging verder omlaag ten opzichte van de euro na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB).

De Dow-Jonesindex, samengesteld uit de dertig belangrijkste Amerikaanse beursfondsen, steeg in de vroege handel 0,4 procent naar 26.362 punten. De hoofdgraadmeter sloot een dag eerder al op weer een nieuw record. De bredere S&P 500 won 0,3 procent en kwam op 2846 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 7454 punten.

Caterpillar heeft een goed 2017 achter de rug en is positief over de vraag in 2018. ’s Werelds grootste fabrikant van graafmachines, bulldozers en mijnbouwtrucks profiteerde van een stijgende vraag vanuit de mijnbouwindustrie door de aantrekkende grondstoffenprijzen en van een grotere vraag naar bouwmachines onder meer vanuit China. Het aandeel won 1 procent.

Autobouwer Ford wist de winst vorig jaar flink op te voeren, mede dankzij een gestegen verkoop op de Amerikaanse thuismarkt. Maar over 2018 is het bedrijf minder positief. Duurdere grondstoffen kunnen de winst onder druk zetten. Het aandeel leverde in de vroege handel bijna 3 procent in.