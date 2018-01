‘Facebook en Google gevaar voor democratie’

Miljardair George Soros heeft in de marge van het World Economic Forum hard uitgehaald naar Facebook en Google. Volgens de gepensioneerde investeerder zijn de techgiganten een bedreiging voor de democratie in Westerse landen.

Soros, die tegenwoordig actief is als filantroop, noemde de bedrijven ,,bijna monopolisten” met een publieke functie. Om die reden zouden ze aan dezelfde strenge regelgeving moeten voldoen als openbare nutsbedrijven, zo zei hij tijdens een toespraak in het Zwitserse Davos, melden diverse internationale media.

Facebook en Google zouden zich gedragen als casino’s, omdat ze ook moedwillig verslavingen in de hand zouden werken voor de diensten die ze aanbieden. Soros stelde ook dat het voor de hand ligt dat de techreuzen op termijn in zee gaan met de Chinese overheid om hun diensten in China aan te kunnen bieden. Daarbij zouden ,,autoritaire staten” mogelijk toegang kunnen krijgen tot gevoelige gegevens.