ING: vertrouwen beleggers bijzonder hoog

Het beleggersvertrouwen heeft volgens ING het hoogste niveau bereikt in elf jaar. Daarbij houden beleggers een positief gevoel over de Nederlandse economie. Ze gaan er in doorsnee ook van uit dat de AEX-index de komende maanden verder zal stijgen, aldus de maandelijkse Beleggersbarometer van de bank.

De barometer kwam in januari uit op een niveau van 154, hetgeen een stijging met vier punten betekende ten opzichte van december. Bij een derde van de beleggers verbeterde de eigen financiële situatie, terwijl 71 procent van de beleggers de waarde van zijn portefeuille zag verbeteren. Deze positieve trend zet nog wel even door, zo is de verwachting van veel beleggers.

Het positivisme was voor een beperkte groep beleggers reden om meer risico’s te nemen. Circa een op de twaalf beleggers durfde dit aan. Bijna de helft van de ondervraagden besloot niet meer, maar ook niet minder te gaan beleggen.

Een vijfde van de beleggers verwacht in 2018 meer geld op zijn spaarrekening te zetten. Een even zo groot deel hoopt juist meer te beleggen. Verder verwacht het leeuwendeel van de beleggers een rendement van 5 tot 10 procent dit jaar.