DNB vindt het tijd voor opbouwen buffers

De overheid, banken en ook particulieren moeten extra buffers gaan opbouwen, nu het economisch wat beter gaat. Volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) is het namelijk beter om nu te werken aan de financiële weerbaarheid, dan dat er bezuinigd moet worden als het straks mogelijk weer wat minder gaat.

In tv-programma Buitenhof richtte Knot zich vooral op het kabinet dat inzet op allerlei lastenverlichtingen. ,,Politiek begrijp ik het, maar economisch is er geen enkele noodzaak”, zei Knot daarover. Hij vindt die keuze van het kabinet ,,niet dramatisch, maar het is niet verstandig”.

Het beeld voor de Nederlandse economie ziet er op de korte termijn nu rooskleurig uit, aldus het centralebankhoofd. Knot hamerde er wel op dat er snel voortgang moet komen bij de hervorming van het pensioenstelsel. ,,Als er niets gebeurt kan het zomaar dat veel pensioenen vijf tot tien jaar niet kunnen worden verhoogd.”