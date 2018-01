Knot: elke seconde wel een cyberaanval

Cyberaanvallen, zoals die op ABN AMRO dit weekend, zijn voor banken tegenwoordig aan de orde van de dag. Dat zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) in het tv-programma Buitenhof. Volgens hem vindt er op de website van DNB zelf bijvoorbeeld vrijwel elke seconde wel zo’n aanval plaats.

,,Dat is de realiteit anno 2018”, aldus Knot die spreekt van een ,,serieuze zaak”. DNB is hierover ook met banken in gesprek, om ervoor te zorgen dat die hun systemen na zo’n aanval snel weer in de lucht hebben. Knot kon nog niet zeggen wie de DDoS-aanval op ABN AMRO heeft veroorzaakt.

ABN AMRO werd zaterdagavond getroffen door een DDoS-aanval, waardoor de bank urenlang kampte met een storing van diensten. Pas op zondagochtend konden de problemen worden verholpen. Volgens de bank betrof het geen hack en zijn de veiligheid van internetbankieren, mobiel bankieren en iDeal ,,geen enkel moment” in het geding geweest.