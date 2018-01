Stichter IKEA overleden

De stichter van de Zweedse meubelgigant IKEA, Ingvar Kamprad, is op 91-jarige leeftijd overleden. De onderneming heeft dit zondag bekendgemaakt: ,,De stichter van IKEA en van Ikano en een van de grootste ondernemers van de twintigste eeuw, Ingvar Kamprad is op 27 januari vreedzaam heengegaan in zijn huis in Smaland, Zweden.”

IKEA werd 75 jaar geleden door Kamprad opgericht en is al bijna tien jaar de grootste meubelhandel ter wereld. Het hoofdkwartier is tegenwoordig in Nederland gevestigd. De succesformule van IKEA is gericht op de lagere prijzen doordat de klant zelf in pakketten aangeschafte meubels in elkaar zet.

Bij IKEA werken wereldwijd in meer dan vierhonderd vestigingen naar schatting 194.000 mensen.