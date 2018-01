Apple verliest op rode beursdag Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verlies de dag uitgegaan. Zwaargewicht Apple had last van een gerucht over een aanstaande productieverlaging. Verder waren veel beleggers al met de gedachten bij later deze week. Het wordt buitengewoon druk op Wall Street met een rentebesluit van de Federal Reserve, het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid en een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten van grote bedrijven.

De Dow-Jonesindex met de dertig grootste fondsen eindigde 0,7 procent lager op 26.439,48 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor ook 0,7 procent tot 2853,53 punten en technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,5 procent tot 7466,50 punten.

Apple zakte 2,1 procent. Het technologiebedrijf zou van plan zijn de productie van zijn topmodel, de iPhone X, te halveren wegens tegenvallende vraag. Apple opent deze week de boeken, net als een aantal andere grote techbedrijven.

Lockheed Martin deed dat maandag al. Het defensieconcern kwam met meevallende cijfers en vooruitzichten en steeg 1,9 procent.

Cosmeticaverkoper Avon Products verloor 0,8 procent. Naar verluidt staat Avon onder druk van activistische aandeelhouders om zichzelf te koop te zetten uit onvrede over tegenvallende prestaties en de sterk gedaalde beurskoers.

Verder reageerden beleggers op een reeks overnameberichten. VMware daalde bijna 17 procent op het bericht dat het cloudbedrijf mogelijk Dell koopt in een omgekeerde overname. Dell heeft een belang van 80 procent in VMware.

Dr Pepper Snapples Group werd ruim 22 procent meer waard. Koffiemaker Keurig Green Mountain telt 18,7 miljard dollar neer voor het frisdrankconcern. Verder wordt verpakkingsbedrijf KapStone Paper and Packaging (plus 30,8 procent) voor 4,9 miljard dollar overgenomen door branchegenoot WestRock (min 2,7 procent).

De euro was 1,2381 dollar waard tegen 1,2348 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 65,44 dollar. Brentolie zakte 1,7 procent in prijs tot 69,34 dollar per vat.