‘VMware slokt mogelijk eigenaar Dell op’

Dell wordt mogelijk overgenomen door cloudbedrijf VMware, waar de Amerikaanse computerfabrikant een meerderheidsbelang in heeft. Dat meldt CNBC. De omgekeerde overname zou een van de opties zijn die wordt overwogen. Ook een reguliere beursgang wordt onderzocht.

Oprichter Michael Dell haalde Dell vier jaar geleden van de beurs. Door het bedrijf opnieuw naar de beurs te brengen zou Dell geld op kunnen halen om een deel van zijn aanzienlijke schulden af te lossen. Volgens gegevens van Bloomberg staat de ooit grootste computerbouwer ter wereld voor zo’n 46 miljard dollar in het krijt bij verschillende financiers.

Sinds de privatisering van Dell in 2013 verlegde het concern zijn aandacht deels van pc’s naar datacentra voor bedrijven. Zo nam het onder meer cloudbedrijf EMC over voor 67 miljard dollar, inclusief een meerderheidsbelang in VMware. Dell heeft een belang van 80 procent in VMware.

VMware groeide sindsdien als kool. Een overname van moederbedrijf Dell zou de grootste overname ooit in de computerbranche kunnen zijn. Daarbij zouden de eigenaren van Dell aandelen in VMware krijgen die ze vervolgens te gelde kunnen maken.

Later deze maand komt het bestuur van Dell bijeen om te praten over de strategische opties. Het aandeel VMware kreeg een knauw op de beurs door het nieuws over de mogelijke overname van Dell.