Wall Street begint lager aan drukke week

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager geopend. De blikken van beleggers zijn vooral gericht op later deze week. Het wordt buitengewoon druk op Wall Street met een rentebesluit van de Federal Reserve, het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid en een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten van grote bedrijven. Verder drukten geruchten over een productieverlaging van iPhones de koers van Apple.

