Bosch vaart wel bij internet-apparaten

Het Duitse technologiebedrijf Bosch heeft in 2017 een recordomzet in de boeken gezet. De fabrikant van witgoed, gereedschappen, auto-onderdelen en automatiseringssystemen profiteerde onder meer van de inzet op het gebied van slimme apparaten met internetaansluiting.

,,We hebben de mogelijkheden van connectiviteit al vroeg ingezien. Vandaag boeken we daarmee zakelijk succes”, verklaart topman Volkmar Denner. Zijn bedrijf had vorig jaar wel veel last van wisselkoerseffecten. De negatieve impact daarvan op de verkoopcijfers bedroeg zowat 1,2 miljard euro.

Bosch rapporteerde een jaaromzet van ongeveer 78 miljard euro, 6,7 procent meer dan een jaar eerder. Zonder nadelige wisselkoerseffecten zou de groei op meer dan 8 procent zijn uitgekomen. De winst voor rente en belastingen steeg daarbij met 18 procent tot 5,3 miljard euro.

Het concern ziet enorme kansen in alles wat met connecties te maken heeft, het zogenoemde Internet of Things (IoT). Tussen nu en 2020 streeft Bosch daarmee naar een bijkomende omzet van meer dan 1 miljard euro. Er lopen nu in totaal zo’n 170 IoT-projecten. Zo stelde het bedrijf nieuwe oplossingen voor ‘smart farming’ voor. Bosch denkt dat de markt voor digitale landbouw komende jaren met meer dan 70 procent zal groeien.

Onlangs nam de grote toeleverancier van de automobielindustrie tevens een belang van 5 procent in navigatiebedrijf HERE Technologies, een concurrent van het Nederlandse TomTom. Tegen het volgende decennium wil Bosch samen met autobouwer Daimler verder volledig geautomatiseerd rijden zonder chauffeur mogelijk maken. Bij Bosch werken wereldwijd ruim 400.000 mensen.