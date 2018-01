‘Personeel ThyssenKrupp voor fusie met Tata’

Het personeel van ThyssenKrupp stemt voor de fusie met Tata Steel, het moederbedrijf van de staalfabriek in IJmuiden. Dat stellen bronnen rond vakbond IG Metall tegen de Duitse krant Börsen-Zeitung. Zo’n 20.000 staalarbeiders bij ThyssenKrupp kunnen zich via de vakbond over de voorgenomen fusie uitspreken.

Het personeel kan nog tot en met vrijdag stemmen, maar nu al blijkt de samensmelting van ThyssenKrupp en de Europese tak van het Indiase Tata op aanzienlijke steun bij het personeel te kunnen rekenen. IG Metall maakt de uitslag van de stemming begin volgende week officieel bekend.

Als het personeel heeft ingestemd, moet het wederzijdse boekenonderzoek nog worden afgerond. Ook zijn er nog adviezen nodig over de pensioenlasten en de schulden van fusiebedrijf ThyssenKrupp Tata Steel, dat in Amsterdam wordt gevestigd.

Bij het personeel van Tata in IJmuiden is de geplande fusie een stuk minder populair, vooral vanwege zorgen over gevolgen voor de werkgelegenheid. Er dreigen namelijk 2000 banen in Nederland te verdwijnen door de samenvoeging.