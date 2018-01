Resultaten Philips stellen beleggers teleur

De beurs in Amsterdam is dinsdag voor de tweede dag op rij met verlies de handel uitgegaan. Beleggers waren vooral niet te spreken over de kwartaalcijfers waar Philips mee kwam. Ook elders in Europa was de stemming op de beursvloeren bedrukt.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,9 procent in de min op exact 561 punten. De MidKap leverde 1,3 procent in en sloot op 840,13 punten. De belangrijkste graadmeters op de beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tussen de 0,9 en 1,1 procent omlaag.

Philips was hekkensluiter in de AEX met een verlies van 3,7 procent. Zowel de omzet als de winst van het zorgtechnologiebedrijf viel afgelopen kwartaal iets lager uit dan waar kenners in doorsnee op hadden gerekend. Volgens analisten van Goldman Sachs werden de resultaten enigszins overschaduwd door tegenvallende wisselkoerseffecten.

Een andere sterke daler bij de hoofdfondsen in Amsterdam was telecom- en kabelbedrijf Altice dat 3,3 procent verloor. Ook staalproducent ArcelorMittal en oliedienstverlener SBM Offshore leverden 2 procent of meer in. Sterkste stijger in de AEX was Unilever, het was- en voedingsmiddelenconcern kreeg er 0,7 procent bij.

SAP was in Frankfurt het kind van de rekening, eveneens na publicatie van tegenvallende kwartaalcijfers. De Duitse softwaremaker kondigde daarnaast aan voor 2,4 miljard dollar zijn Amerikaanse branchegenoot Callidus over te nemen. Het aandeel koerste 2,1 procent in de min.

HelloFresh daarentegen dikte 5,9 procent aan. De in Frankfurt genoteerde bezorger van maaltijdboxen mocht in het laatste kwartaal van 2017 wereldwijd bijna 1,5 miljoen huishoudens rekenen tot het klantenbestand, ruim twee derde meer dan een jaar geleden. Het bedrijf denkt eind 2018 winstgevend te zijn.

Op de beurs in Z├╝rich werd Swatch 5,5 procent meer waard. De Zwitserse horlogemaker profiteerde van een herstelde vraag in China. Mede daardoor zag het bedrijf de winst in 2017 voor het eerst in vier jaar weer toenemen. Ook de zwakkere Zwitserse frank hielp een handje mee.

De euro was 1,2390 dollar waard, tegen 1,2348 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie zakte 1,9 procent tot 64,29 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper en kostte 68,60 dollar per vat.