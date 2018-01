Topman weg bij cosmeticabedrijf Revlon

Topman Fabian Garcia is opgestapt bij het Amerikaanse cosmeticabedrijf Revlon. Hij was nog geen twee jaar in dienst. De onderneming kampt al enige tijd met verliezen en een zware schuldenlast.

Garcia, die in het verleden onder meer een hoge post bij Colgate-Palmolive had, was in het voorjaar van 2016 juist binnengehaald om het kwakkelende concern nieuw leven in te blazen. Daarvoor werd onder meer branchegenoot Elizabeth Arden overgenomen, bekend van parfumlijnen van beroemdheden als Justin Bieber en Taylor Swift.

Revlon heeft echter nog altijd grote moeite om zich staande te houden te midden van de sterke concurrentie van kleinere beauty-speciaalwinkels en webshops. Afgelopen kwartaal liep het nettoverlies op tot 80 miljoen dollar, van 36,5 miljoen dollar een jaar eerder. De kwartaalomzet zakte van 801 miljoen dollar naar 785 miljoen dollar.

Garcia kiest er volgens een verklaring nu voor ,,andere kansen” elders na te streven. Zijn taken bij Revlon worden komende tijd op interimbasis waargenomen door bestuurslid Paul Meister.