Verliezen op Aziatische beurzen

De belangrijkste aandelenbeurzen in het Verre Oosten gingen dinsdag stevig omlaag. Vooral de Aziatische toeleveranciers van Apple stonden onder druk door een gerucht dat het Amerikaanse technologieconcern de productie van de iPhone X gaat halveren wegens een tegenvallende vraag.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 1,4 procent in de min op 23.291,97 punten. Alps Electric, Murata Manufacturing en Taiyo Yuden, die onderdelen leveren voor de smartphone van Apple, verloren tot 1,9 procent. De oliebedrijven Inpex Corp en Japan Petroleum Exploration kampten met de lagere olieprijs en verloren 2,6 en 6,1 procent.

Renesas Electronics speelde 0,7 procent kwijt. De Japanse chipmaker ontkende gesprekken te voeren om zijn Amerikaanse branchegenoot Maxim Integrated over te nemen. Zakenzender CNBC meldde eerder dat het Japanse bedrijf tot 20 miljard dollar zou willen neertellen voor Maxim.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,1 procent lager. De Apple-leveranciers AAC Technologies en Sunny Optical zakten 1,9 en 1,5 procent. De Kospi in Seoul verloor 1,1 procent, onder aanvoering van de zwaargewichten Samsung en SK Hynix die respectievelijk 2,7 en 2,9 procent verloren. In Sydney zakte de All Ordinaries 0,9 procent.