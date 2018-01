Zand in verkoopmotor Harley-Davidson

De Amerikaanse motorfietsenmaker Harley-Davidson heeft steeds meer moeite om zijn motoren te slijten. In de laatste maanden van 2017 viel de verkoop in vrijwel alle regio’s wereldwijd terug. Pijnlijk voor het bedrijf was vooral de min van dik 11 procent op eigen bodem. De Verenigde Staten zijn goed voor ruim de helft van de opbrengsten.

Wereldwijd verkocht Harley in het vierde kwartaal 42.142 motoren. Dat betekende een daling van bijna 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de VS werden in de periode 23.195 motoren verkocht. Over heel 2017 stokte de teller bij 242.788 verkochte motoren, bijna 7 procent minder in vergelijking met 2016.

Kenners bestempelden de cijfers als teleurstellend. Nog pijnlijker waren de vooruitzichten voor dit jaar, waarin Harley de interesse in zijn motorfietsen verder ziet teruglopen. Harley verwacht in het lopende jaar 231.000 tot 236.000 motorfietsen af te zetten.

De omzet uit motorfietsen en aanverwante producten van Harley over 2017 kwam uit op 4,9 miljard dollar (3,9 miljard euro). Dat was een jaar eerder nog 5,3 miljard dollar. Onder de streep resteerde een winst van bijna 522 miljoen dollar. Dat was fors minder dan de 692 miljoen dollar een jaar eerder.

Harley zette onder meer 53 miljoen dollar opzij vanwege de gewijzigde belastingregels in de VS. Verder nam het bedrijf een voorziening van bijna 30 miljoen dollar om de kosten van een terugroepactie te dekken.