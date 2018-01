Blackstone koopt financiële tak Reuters

Investeerder Blackstone neemt de financiële tak van Thomson Reuters over. Die divisie, die data, nieuws en analyses verkoopt aan de financiële sector, was in 2016 goed voor een omzet van 6,1 miljard dollar (4,9 miljard euro). Blackstone neemt een belang van 55 procent in de dataleverancier. De totale waarde van de Financial & Risk-divisie is 20 miljard dollar.

Thomson Reuters krijgt 17 miljard dollar voor de verkoop, waarvan 3 miljard in contanten en 14 miljard in aandelen in het nieuwe bedrijf dat Blackstone opricht om het belang onder te brengen.

Thomson Reuters benadrukt dat het de divisies Legal, Tax & Accounting en Reuters News wel volledig in handen houdt. Het nieuwe bedrijf heeft ook een dertigjarig contract afgesloten met Thomson Reuters over de afname van nieuws. Daarvoor betaalt het 325 miljoen dollar per jaar.