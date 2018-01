Boeing zet recordwinst in de boeken

Vliegtuigbouwer Boeing heeft ook in financieel opzicht een recordjaar achter de rug. Niet eerder zette het Amerikaanse concern zo’n hoge operationele winst in de boeken als in 2017. Hoewel ook een recordaantal vliegtuigen werd afgeleverd, viel de omzet iets lager uit dan in 2016.

Boeing behaalde vorig jaar een omzet van in totaal 93,4 miljard dollar (75 miljard euro), een daling van 1 procent ten opzichte van 2016. De operationele winst daarentegen steeg met ruim driekwart tot 10,3 miljard dollar (8,3 miljard euro). De nettowinst ging met twee derde omhoog naar 8,2 miljard dollar, mede dankzij een meevaller als gevolg van de recente belastingherziening.

Eerder werd al bekend dat Boeing afgelopen jaar een recordaantal van 763 commerciƫle vliegtuigen heeft afgeleverd, vijftien meer dan een jaar eerder. Dat de omzet toch daalde, komt doordat relatief veel kleinere en dus goedkopere toestellen uit de fabriek kwamen rollen.

Voor 2018 gaat Boeing wel weer uit van een groei van de omzet, naar een niveau tussen de 96 miljard en 98 miljard dollar. De onderneming verwacht tussen de 810 en 815 toestellen af te leveren bij luchtvaartmaatschappijen. Ook de winst neemt daardoor naar verwachting fors verder toe.

Bij elkaar heeft Boeing voor 488 miljard dollar aan opdrachten op de plank liggen. Het leeuwendeel daarvan, 421 miljard dollar, komt voor rekening van de divisie die verkeersvliegtuigen maakt. Daar staan orders in de boeken voor in totaal ruim 5800 toestellen. De rest komt voor rekening van de defensie- en ruimtevaarttak van het bedrijf.