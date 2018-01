DNB: pas op voor phishing na aanval op banken

De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt voor namaakmailtjes die van banken lijken te zijn. De afgelopen dagen waren meerdere banken en instanties doelwit van aanvallen door cybercriminelen. Het is volgens de toezichthouder niet ongebruikelijk dat kwaadwillenden misbruik maken van de ophef door op grote schaal zogeheten phishing mails uit te sturen.

Het gaat om e-mails die vaak erg lijken op echte berichten van banken, maar waarin wordt gevraagd gegevens in te voeren zoals pincodes en bankrekeningnummers. Banken doen dit echter nooit per mail en zulke gegevens kunnen worden misbruikt om geld te stelen. DNB raadt aan de mails te verwijderen.

De afgelopen dagen werden op grote schaal DDoS-aanvallen uitgevoerd. Daardoor waren onder meer betaalapps korte tijd onbruikbaar. Ook de Belastingdienst werd onder vuur genomen.

Een DDoS-aanval houdt in dat iemand een grote hoeveelheid dataverkeer op een dienst of site afvuurt. Die kan daardoor bezwijken als de servers overbelast raken. DNB benadrukt dat alleen de bereikbaarheid van diensten geraakt werd. Gegevens van klanten waren niet in het geding.