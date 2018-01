Kleine winsten op Wall Street na Fed

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten gesloten. Beleggers verwerkten, naast een stroom aan bedrijfsresultaten, het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. De Federal Reserve handhaafde zoals voorzien het rentetarief. Het bracht nauwelijks reuring op de beursvloeren.

De leidende Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 26.149,39 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 2823,81 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg ook 0,1 procent tot 7411,48 punten.

Van het rentebesluit, de laatste bijeenkomst van preses Janet Yellen, kwam weinig vuurwerk af. De centrale bank houdt nog steeds rekening met meerdere rentestappen in 2018. De eerste volgt zeer waarschijnlijk in maart, als binnenkomer voor de nieuwe Fed-baas Jerome Powell.

General Electric (GE) stond vanwege een analistenrapport in de schijnwerpers en steeg 1,4 procent. Een kenner van Deutsche Bank gaf aan dat het aandeel van de industriereus mogelijk uit de Dow-Jonesindex wordt gehaald, omdat het bedrijf voor flinke uitdagingen staan. GE is een ‘original member’ van de index die 30 fondsen telt en al meer dan 120 jaar een Dowcomponent.

Boeing was een opvallende stijger na beter dan verwachte cijfers. De vliegtuigmaker zette over 2017 een recordwinst in de boeken. Hoewel ook een recordaantal vliegtuigen werd afgeleverd, viel de omzet iets lager uit dan in 2016. Het aandeel won bijna 5 procent.

Farmaceut Eli Lilly werd niet beloond voor zijn resultaten en het verhogen van zijn winstverwachting voor 2018. Het aandeel verloor 5,5 procent. DR Horton opende eveneens de boeken. Het aandeel van de huizenbouwer won ruim 1 procent. De resultaten van chipconcern Advanced Micro Devices (AMD) vielen beter uit dan gedacht. Dat gold ook voor computerspelletjesbedrijf Electronic Arts (EA). AMD dikte 6,7 procent aan, EA won 7 procent aan beurswaarde.

Xerox won dik 4 procent. De controle over de printerfabrikant wordt overgenomen door het Japanse Fujifilm via de samenvoeging van Xerox in het bestaande samenwerkingsverband Fuji Xerox. Het fusiebedrijf krijgt een notering in New York.

Verder liet loonstrookverwerker ADP weten dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in januari met 234.000 banen is gegroeid. Dat was meer dan was voorzien. Het cijfer van ADP loopt vooruit op het officiƫle banenrapport van de Amerikaanse overheid op vrijdag.

Nabeurs staan onder meer de resultaten van Facebook en Microft op de rol.

De euro was 1,2417 dollar waard, tegen 1,2441 bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse ruwe olie werd 0,5 procent duurder op 64,80 dollar. Brentolie kostte een fractie meer en werd verhandeld voor 69,05 dollar per vat.