KPN voelt concurrentie op mobiele markt

KPN heeft ook in het vierde kwartaal van 2017 last gehad van felle concurrentie op de mobiele markt. Die deed zich met name voelen in het goedkopere segment, waar het telecombedrijf met Telfort actief is. De omzet en winst vielen daardoor lager uit dan in de laatste maanden van 2016.

KPN rapporteert een kwartaalomzet van 1,6 miljard euro, ruim 6 procent minder dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda), geschoond van eenmalige posten, daalde met een kleine 2 procent naar 596 miljoen euro. Onder de streep resteerde 70 miljoen euro, tegen 115 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2016.

Behalve met zware concurrentie kreeg KPN afgelopen jaar te maken met strengere regels voor de kosten van dataverkeer in andere Europese landen. Mede daardoor viel over heel 2017 de omzet met zo’n 5 procent terug naar 6,5 miljard euro. Het geschoonde bedrijfsresultaat was volgens KPN met 2,4 miljard euro in lijn met dat van een jaar eerder.

De nettowinst ging over heel 2017 met bijna een derde omhoog naar 485 miljoen euro. Dat komt met name doordat KPN minder kwijt was aan rente en aflossing op leningen. De aandeelhouders kunnen een dividend tegemoetzien van in totaal 0,11 euro per aandeel. Over 2018 moet dat een cent meer zijn en in de jaren daarna voorziet KPN een verdere toename.

KPN rekent erop dat het bedrijfsresultaat ook dit jaar nagenoeg stabiel zal blijven. De investeringen raamt het bedrijf op 1,1 miljard euro. Ook dat is is in lijn met 2017.

Het telecombedrijf liet verder weten dat financieel directeur Jan Kees de Jager nog zeker vier jaar blijft. De voormalige minister van Financiën trad in 2014 aan en zijn eerste termijn loopt in april af. Eerder werd al bekend dat topman Eelco Blok vertrekt bij KPN. Hij geeft het stokje door aan de Colombiaan Maximo Ibarra.