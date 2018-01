Minister bekijkt wenselijkheid verbod bitcoin

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) wil over een paar weken duidelijk maken of een verbod van de bitcoin wenselijk en mogelijk is. Diverse partijen in de Tweede Kamer dringen aan op regulering van cryptomunten en andere, soms omstreden, financiële producten.

Volgens de bewindsman gaan ,,onze gezamenlijke gedachten” in de richting dat het wenselijk is, maar dat vraagt om een toets. Dat geldt ook voor de mogelijkheid van een verbod, zei de minister. Hij hoopt de Kamer binnen enkele weken te kunnen informeren.

Hoekstra waarschuwde al eerder voor de bitcoin onder het motto: ‘Bezint eer ge begint’. Daarbij herhaalde hij de waarschuwingen van toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) dat beleggen in de bitcoin zeer riskant is vanwege de grote koersschommelingen. Desondanks is het aantal mensen in Nederland dat er in belegt, niet dramatisch aan het afnemen, constateert de minister.

Ook wereldwijd wordt de opmars van cryptovaluta’s met argusogen bekeken. Veel banken en grote investeringsmaatschappijen vergelijken de waardegroei met de tulpenmanie in de zeventiende eeuw. Uiteindelijk barstte die zeepbel en stortte de tulpenmarkt volledig in. In verschillende landen zijn al maatregelen genomen, met name tegen de uitgifte van nieuwe cryptomunten in zogeheten ICO’s (initial coin offerings).

Vorige week lieten marktpartijen en toezichthouders nog tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer weten weinig te zien in een verbod op cryptomunten. Wel was er behoefte aan heldere regels. Probleem daarbij is dat cryptomunten geen erkende betaalmiddelen zijn en dus niet onder het toezicht van De AFM en DNB vallen. Bij betere regulering zal Nederland overigens samen moeten optrekken met andere landen.

De koers van de bitcoin, de bekendste cryptomunt maar zeker niet de enige, schoot het afgelopen jaar van ongeveer 1000 dollar naar ruim 20.000. De laatste tijd is de waarde gezakt tot rond de 11.000 dollar, iets meer dan 8100 euro.