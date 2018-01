Nikkei eindigt positieve maand in mineur

De aandelenbeurs in Japan is woensdag lager gesloten na een schommelende handelssessie. Het was de vijfde verliesbeurt op rij. Elders in het Verre Oosten gingen de belangrijkste beurzen overwegend vooruit. Beleggers in het Verre Oosten verwerkten een flinke stroom aan macro-economische data en cijfers van technologiegigant Samsung.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,8 procent in de min op 23.098,29 punten. De Japanse hoofdindex won desondanks in de eerste maand van het jaar 1,5 procent, maar is ruim 4 procent gezakt sinds het 26-jarige hoogtepunt van 24.129,34 punten een week geleden.

De vastgoedbedrijven en staalmakers behoorden tot de grootste dalers. Mitsubishi Estate en Sumitomo Realty & Development daalden 1,4 en 1,6 procent. Nippon Steel & Sumitomo Metal verloor 2,1 procent. Het Japanse technologieconcern NEC won daarentegen bijna 4 procent na aankondiging het binnenlandse werknemersbestand met 3000 banen terug te dringen.

De Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 0,1 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot 0,2 procent hoger. De Kospi in Seoul toonde een winst van 0,5 procent. Zwaargewicht Samsung klom 3,4 procent na publicatie van een recordwinst. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern kondigde tevens een aandelensplitsing aan. Voor elk aandeel Samsung krijgen beleggers vijftig aandelen terug.