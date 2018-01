Olieproductie VS door het dak

De olieproductie in de Verenigde Staten zit stevig in de lift. Voor het eerst in bijna vijftig jaar is de productie boven de tien miljoen vaten per dag uitgekomen, geholpen door nieuwe boor- en productietechnieken bij de winning van schalie-olie.

De laatste keer dat er meer dan tien miljoen vaten per dag werden opgepompt was 47 jaar geleden. De mijlpaal volgt enkele weken na een rapport van het Internationale Energieagentschap (IEA) waarin het al een ,,explosieve groei” van Amerikaanse olie voorspelde. Daarbij stevenen de VS landen als Saudi-ArabiĆ« en Rusland voorbij.

De Amerikaanse productiedrift is een hard gelag voor de OPEC-landen en Rusland die onlangs nog afspraken over een productiebeperking verlengden. Deze afspraken werden gemaakt met als doel de olieprijs op te krikken. Dat lukte het kartel tot nog toe aardig. In 2016 stond de prijs van een vat olie nog rond de 26 dollar. Dat was eerder deze maand circa 70 dollar.

De oplopende olieproductie vanuit de VS zet prijzen mogelijk weer onder druk.