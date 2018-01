Prestaties Siemens lijden onder energietak

De winst van Siemens is in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar flink gedaald. Dat is te wijten aan de slecht presterende energie- en gastak van het concern. Bij die divisie kondigde het Duitse industrieconcern vorig jaar al maatregelen aan, waaronder sluiting van de vestiging in Hengelo.

De winst uit de industriële operaties zakte met 14 procent naar 2,2 miljard euro. Dat cijfer was hoger dan de verwachtingen van analisten, maar bevatte een eenmalige bate van 437 miljoen euro door de belastinghervormingen in de Verenigde Staten. De orders en de omzet gingen wel omhoog.

De energie- en gasdivisie van Siemens heeft te lijden onder de afnemende vraag naar fossiele energie. De winst van de divisie daalde 49 procent. Siemens gaf in november al aan 6900 banen te schrappen bij dit bedrijfsonderdeel.