Recordwinst voor techgigant Samsung

Samsung heeft in het afgelopen jaar een recordwinst in de boeken gezet. De Zuid-Koreaanse technologiegigant profiteerde van hogere prijzen voor geheugenchips. De chipdivisie van Samsung neemt het leeuwendeel van de winst voor zijn rekening.

Daarbij kondigde het concern aan dat de vraag naar chips ook dit jaar sterk zal blijven. De positieve verwachting van de grootste producent van geheugenchips ter wereld komt op het moment dat kenners van de sector op zoek zijn naar signalen dat de markt op zijn top is. De komende tijd voorziet Samsung echter zelfs nog de vraag uitbreiden vanwege nieuwe toepassingen.

Mede door de robuuste chipverkoop dikte de operationele winst van Samsung in het laatste kwartaal van het jaar aan met 64 procent tot 15,2 biljoen won. Dat is omgerekend ruim 11,4 miljard euro. De jaarwinst van Samsung kwam uit op een record van 53,7 biljoen won.

De wat kleinere mobiele divisie van Samsung beleefde een wat lastiger laatste kwartaal van het jaar, met een kleine daling van de operationele winst. Maar Samsung verwacht een verbetering in de eerste maanden van 2018, met de lancering van een nieuwe smartphone in februari.

Samsung kondigde overigens ook aan zijn aandelen te splitsen. Daarbij krijgen houders van een aandeel er 50 voor terug. Op deze manier wordt onder meer de verhandelbaarheid van de aandelen vergroot. Samsung stelde ook de splitsing te doen om ,,dividenden uitkeerbaar te maken voor een grotere groep investeerders”.

Samsung was na de recordcijfers en vooral de aangekondigde splitsing zeer in trek op de beurs in Seoul. Het aandeel schoot meer dan 8 procent omhoog en noteerde omstreeks 06.30 uur (Nederlandse tijd) een plus van 3,5 procent.