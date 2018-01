Shell doet grote olievondst voor kust Mexico

Olie- en gasconcern Shell heeft samen met zijn Amerikaanse branchegenoot Chevron een olievondst gedaan in de Golf van Mexico. De boorput Whale, die voor 60 procent in bezit is van Shell en voor 40 procent van Chevron, heeft volgens de bedrijven een ,,potentieel grote” olievoorraad.

De exploratieboring vond plaats op grofweg 8 kilometer diepte, ongeveer 16 kilometer van een ander wingebied van Shell. Het Brits-Nederlandse concern hoopt op de kosten bij de olieproductie te besparen, door gebruik te maken van bestaande platformen en pijpleidingen.

Shell heeft momenteel meerdere diepwaterprojecten in de Golf van Mexico in aanbouw. De onderneming verwacht zijn wereldwijde diepwaterproductie tegen 2020 te hebben opgevoerd naar 900.000 vaten olie-equivalent per dag.

Eerder kondigde het Franse Total al een grote olievondst aan in de Golf van Mexico. Het was voor Total, ook samen met Chevron, zelfs de grootste ontdekking in dit deel van de wereld, ongeveer 120 kilometer uit de kust van Louisiana.