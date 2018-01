Twee kandidaten voor overname Siemens Hengelo

Twee bedrijven zijn in serieuze, concrete gesprekken verwikkeld met Siemens over overname van de fabriek in Hengelo. Dat schrijft minister van Economische Zaken Eric Wiebes in antwoord op Kamervragen.

De Duitse eigenaar heeft aangekondigd de fabriek te sluiten, waardoor zeshonderd banen op de tocht staan. Een overname van de fabriek of delen daarvan kan mogelijk een uitweg betekenen voor de medewerkers die hun baan dreigen te verliezen.

Volgens Wiebes zijn de overnamekandidaten actief in ,,industriĆ«le groeimarkten”. De inzet van de gesprekken is om de werkgelegenheid in de regio zo veel als mogelijk in stand te houden en de activiteiten te behouden.