Beurzen sluiten in mineur

De Europese beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten. Verder oplopende rentes op de obligatiemarkten zette de stemming op de aandelenmarkten enigszins onder druk. Ook een negatieve opening van de Amerikaanse beurzen speelde mee.

De AEX op Beursplein 5 leverde uiteindelijk 0,7 procent in, op 556,87 punten. De MidKap noteerde een plus van 0,2 procent op 846,82 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,7 procent. In Frankfurt ging de DAX zelfs 1,4 procent onderuit.

AkzoNobel was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 0,7 procent. Informatieleverancier RELX had te maken met een adviesverlaging door Exane een was met een verlies van 3,8 procent de grootste daler.

Ook Shell, dat de winst verdubbelde, verloor op de beurs. Het aandeel van de olie- en gasreus leverde 2,2 procent in. Levensmiddelenconcern Unilever, dat in 2017 bijna een miljard euro meer winst boekte, won 0,7 procent.

In de MidKap was Sligro in trek. Het groothandelsbedrijf kreeg een adviesverhoging door Kempen en steeg 2,9 procent. Chemicaliƫndistributeur IMCD steeg met 0,7 procent na een adviesverhoging door ING.

In Londen daalde Vodafone 4,5 procent. De Britse telecomprovider boekte afgelopen kwartaal minder omzet. Dat kwam deels doordat de Nederlandse activiteiten, die zijn ondergebracht bij VodafoneZiggo, niet meer meetellen. Kantorenverhuurder IWG kelderde verder met ruim 14 procent nadat bleek dat investeerder Brookfield toch geen nieuw bod wil uitbrengen op het bedrijf.

De Finse maker van netwerkapparatuur Nokia sloot het vierde kwartaal af met een hoger dan verwachte winst en dikte ruim 11 procent aan in Helsinki. Ook het Franse softwarebedrijf Dassault Systemes versloeg de verwachtingen en kreeg er in Parijs bijna 7 procent bij. In Frankfurt verloor automaker Daimler 2,2 procent na tegenvallende resultaten.

De euro was 1,2479 dollar waard, tegen 1,2441 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie klom 0,9 procent in prijs tot 65,33 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent tot 69,15 dollar per vat.