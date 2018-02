Bitcoin naar laagste peil sinds november

De waarde van de bitcoin is gezakt naar het laagste niveau in meer dan twee maanden. De cryptomunt zakte donderdag volgens Coinmarketcap bijna 9 procent tot 9400 dollar.

De bitcoin is nu weer terug op het niveau van voor zijn laatste grote koerssprongen. Begin december slechtte de cryptovaluta in korte tijd de mijlpalen van 10.000, 15.000 en 20.000 dollar. Sinds half december is de waarde met horten en stoten gezakt tot rond de 11.000 dollar halverwege deze maand.

Een directe aanleiding aanwijzen voor koersschommelingen bij de bitcoin is vaak lastig. Mogelijk speelt nieuws uit India een rol, waar minister van Financiën Arun Jaitley maatregelen aankondigde tegen illegale activiteiten rondom cryptomunten. Verschillende media interpreteerden zijn uitspraken aanvankelijk als een aankondiging van een bitcoinverbod.