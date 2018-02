CNV wil aanscherping regels faillissementen

Vakbond CNV roept politici in Den Haag op de wetgeving rond faillissementen aan te scherpen, na een verloren rechtszaak over de doorstart van modeketen Tuunte. De bond stelt voor om het in Nederland voortaan net zo te regelen als in Duitsland. ,,Daar mag een ondernemer zich na een faillissement voorlopig niet meer vertonen als ondernemer”, aldus CNV-bestuurder Roos Rahimi.

Het gaat in deze zaak om Tuunte, dat afgelopen jaar failliet werd verklaard. De keten met tientallen vestigingen in het met name het oosten van het land verkeerde al geruime tijd in financiële problemen. Direct na de faillietverklaring volgde een doorstart.

CNV spreekt van een ,,voorgekookt faillissement”. Nieuw veelal jeugdig personeel nam volgens de bond zo de plaats in van meer dan tweehonderd oude medewerkers.

De rechter ging echter niet mee met al die kritiek. ,,De rechter oordeelt dat dit frommelfaillissement toch voldoet aan de wettelijke regels”, constateert Rahimi. ,,Werknemers worden in de kou gezet en de directeur/eigenaar zet z’n schaapjes nóg verder op het droge.” De vakbond kijkt nog of een hoger beroep mogelijk is.